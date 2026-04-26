L'Union Brescia ha vinto contro l'Inter Under 23 grazie a un gol di Crespi, assicurandosi il secondo posto in classifica. La vittoria permette alla squadra bresciana di accedere direttamente ai quarti di finale dei playoff. La partita si è conclusa con il risultato positivo per l'Union Brescia, che ha centrato l'obiettivo di qualificazione senza passare dai turni preliminari.

? Cosa sapere L'Union Brescia batte l'Inter Under 23 con il gol di Crespi e chiude seconda.. Il successo assicura ai bresciani l'accesso diretto ai quarti di finale dei playoff.. L’Union Brescia conquista il secondo posto in classifica e assicura l’accesso diretto ai quarti di finale dei playoff battendo l’Inter Under 23 nell’ultima sfida della stagione regolare conclusasi ieri. Il traguardo è stato raggiunto con una vittoria di misura che permette alla squadra di Corini di blindare la posizione d’onore, mentre le ambizioni del Lecco si sono infrante contro la Pergolettese, con un risultato di 3-0 che ha permesso al Renate di superare i braccioli nella gerarchia finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Union Brescia, Crespi decide il match: volano i playoff!

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