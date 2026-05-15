Il 16 maggio a Caivano, in provincia di Napoli, si terrà il Caivano Campania Cultura Festival. La giornata prevede un incontro pomeridiano con gli studenti, seguito da un concerto serale in Piazza Mercato. Sul palco si esibiranno due artisti molto noti tra i giovani, LDA e Aka 7even. L'evento coinvolge musica, dialogo e partecipazione sociale, offrendo uno spazio dedicato alle nuove generazioni. La manifestazione si svolge in un contesto urbano e prevede momenti di confronto e intrattenimento.

Un appuntamento dedicato ai giovani tra musica, confronto e partecipazione sociale, con un incontro pomeridiano con gli studenti e una grande serata live in Piazza Mercato a Caivano. La musica come occasione di incontro, confronto e costruzione di nuove possibilità per i giovani. Sabato 16 maggio, Piazza Mercato a Caivano si trasformerà in uno spazio di partecipazione e condivisione con il concerto di LDA e Aka 7even, protagonisti di un nuovo appuntamento del progetto “Caivano Campania Cultura Festival – Arte, Cultura e Impegno per la RiCreazione dei legami sociali”, promosso dalla Regione Campania attraverso Scabec, ai sensi della DGR n. 1932024, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Caivano Campania Cultura Festival: LDA e Aka 7even in concerto il 16 maggio

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