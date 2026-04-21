Udine festival vicino lontano | 80 eventi tra cultura e giustizia

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, Udine ospiterà la ventiduesima edizione del festival vicinolontano, che comprende più di 80 eventi dedicati a temi di cultura e giustizia. La manifestazione si svolgerà in vari luoghi della città e coinvolgerà artisti, esperti e relatori provenienti da diverse realtà. L’obiettivo è offrire un approfondimento su questioni sociali, artistiche e legali attraverso incontri, mostre e spettacoli.

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, la città di Udine ospiterà la ventiduesima edizione del festival vicinolontano, un appuntamento che proporrà oltre 80 eventi diversi. Il programma, curato da Paola Colombo insieme a Franca Rigoni e Álen Loreti sotto la supervisione scientifica dell’antropologo Nicola Gasbarro, vedrà la partecipazione di più di 200 figure provenienti dai settori della letteratura, delle scienze, dell’arte, dell’informazione e dello spettacolo, con l’obiettivo di riflettere sulle trasformazioni globali e sulle ferite del mondo attuale. Il fulcro del dialogo tra frontiera e dignità umana. Uno dei momenti centrali della manifestazione si svolgerà sabato 9 maggio alle ore 21 presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in occasione della consegna del Premio Terzani 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, festival vicino/lontano: 80 eventi tra cultura e giustizia Notizie correlate Vicino/lontano dal 7 al 10 maggio, festival sul tema ‘Respiro’(Adnkronos) – È “respiro” la parola-chiave scelta da Vicinolontano per la 22esima edizione del festival, in programma a Udine dal 7 al 10 maggio, con... Pasquetta tra musica e cultura: musei aperti e concerti diffusi a UdineProtagonisti della giornata saranno i Musei del Castello e il Museo etnografico del Friuli, dove si alterneranno concerti, performance itineranti e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Oltre 80 eventi in cartellone a Udine per il Festival vicino/lontano?; A Udine vicino/lontano, per ritrovare il respiro del pensiero; Il nuovo respiro di vicino/lontano, oltre 800 ospiti e focus su Europa e Gaza, 7 maggio 2026; È respiro la parola-chiave di vicino/lontano 2026, a Udine dal 7 al 10 maggio. Udine, dal 7 al 10 maggio il festival vicino/lontano: 'Respiro' parola chiaveUdine ospita il festival vicino/lontano dal 7 al 10 maggio: 'Respiro' è la parola chiave tra cultura e attualità ... it.blastingnews.com È respiro la parola-chiave di vicino/lontano 2026, a Udine dal 7 al 10 maggioPiù di 200 nomi per oltre 80 appuntamenti e sabato al teatro Nuovo la consegna del Premio Terzani alle lettere dal carcere del libico Alaa Faraj ... rainews.it Nel 2025 sono cresciuti i proventi dalle sanzioni: i dati ufficiali mostrano come il Comune di Udine ha utilizzato le risorse derivanti dalle multe. Vestiti, strade, attrezzature: ecco nel dettaglio tutte le spese sostenute https://cityne.ws/multeudine - facebook.com facebook Svaligiata casa di Zaniolo a Udine, lui: "Se volevate delle borsette, potevate chiedere" x.com