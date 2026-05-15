Il Festival di Majano si prepara ad accogliere la sua 66ª edizione nel 2026, confermandosi come uno degli eventi più rappresentativi dell’estate in Friuli Venezia Giulia. La manifestazione offre un ampio calendario di musica, cultura, gastronomia ed eventi vari, attirando pubblico da diverse regioni. La programmazione, ancora da definire, sarà presentata prossimamente, mantenendo viva la tradizione di questa storica manifestazione nel Nordest italiano.

Il Festival di Majano, appuntamento simbolo dell’estate in Friuli Venezia Giulia e tra le manifestazioni storiche più importanti del Nordest, svela il programma completo della sua 66ª edizione. Una rassegna che continua a rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità, costruita in oltre sei decenni di attività grazie all’impegno e alla passione della Pro Majano. Anche quest’anno il festival proporrà un calendario ricco e trasversale, capace di affiancare grandi protagonisti della musica italiana e internazionale a eventi gastronomici, incontri culturali, mostre e appuntamenti sportivi. Un format ormai consolidato che trasforma Majano in un luogo di aggregazione e partecipazione, con una proposta pensata per coinvolgere pubblici di ogni età e rendere il festival un’esperienza accessibile, diffusa e condivisa. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - FESTIVAL DI MAJANO, calendario 2026. Musica, cultura, gastronomia ed eventi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Primavera a Pordenone 2026 | Eventi, mostre, musica, teatro e cultura in città

Sullo stesso argomento

Majano accende l'estate in Friuli: dal 24 luglio al 16 agosto musica, eventi e ciboIl Friuli si prepara a vivere un'altra estate da protagonista, e dietro al cartellone della 66ª edizione del Festival di Majano c'è, come sempre, il...

Pasqua 2026 a Vico Equense: un calendario di eventi tra musica, natura e tradizioneVico Equense si appresta a vivere le festività pasquali con un programma articolato che coniuga spiritualità, intrattenimento e valorizzazione del...

Majano accende l'estate in Friuli: dal 24 luglio al 16 agosto musica, eventi e ciboUn mese di appuntamenti: inaugurazione con l'Ensemble Symphony Orchestra (Bolero e Carmina Burana), poi Pink Sonic, Ernia,Tony Boy, Noyz Narcos e gran finale con Caparezza. Tra mostre, sport, iniz ... udinetoday.it

Al Festival di Majano Caparezza, Ernia e Tony Boy, apre Bob SinclarUn festival che unisce grandi concerti, cultura, sport, volontariato e occasioni di incontro per pubblici diversi. (ANSA) ... ansa.it