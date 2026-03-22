Cuciniamo insieme | Torta rustica

In una cucina si prepara una torta rustica, considerata una ricetta di base pronta per essere personalizzata. La versione mostrata è stata realizzata per una cena con amici che non mangiano carne, offrendo così un piatto intermedio adatto alle loro preferenze. La preparazione si basa su ingredienti semplici e versatili, ideali per adattarsi a diversi gusti senza complicazioni.

Procedimento – In una ciotola amalgamate la ricotta con le bietole che avrete sminuzzato grossolanamente, aggiustate di sale e peperoncino e abbondante noce moscata. Sgusciate le noci e riducetele a granella. Separate il bianco dell’uovo dal tuorlo che terrete da parte Ora aggiungete al composto di bietola e ricotta tutto il formaggio grattugiato, l’olio extravergine di oliva, la granella di noci e la chiara dell’uovo. Amalgamate bene. In una tortiera sistemate con la carta forno la pasta brisé e riempite con il composto. Sbattete il rosso d’uovo. Ripiegate i bordi della pasta brisé al centro della torta e pennellate con l’uovo. Guarnite con un paio di mezze noci e andate in forno a 180 gradi per circa una mezz’ora. 🔗 Leggi su Laverita.info

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