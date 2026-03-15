Cuciniamo insieme | Crema di primavera

È arrivata la stagione calda e con essa la voglia di piatti freschi e leggeri. In cucina, si prepara una crema di primavera, un piatto che combina verdure di stagione, ideale anche per chi segue un’alimentazione plant based. La ricetta si presta a essere condivisa durante incontri informali, portando in tavola i sapori freschi e colorati di questa stagione.

Ingredienti – 900 gr di carote, un mix di fiori edibili (se andate in campagna potete raccoglierli tranquillamente purché spuntino in zone non contaminate, comunque nei migliori supermercati li trovate) tra cui fiori di rosmarino, mentuccia, fiori di malva, violette, margherite meglio se da camomilla, germogli di luppolo, foglioline di menta e di salvia, due rametti interi di rosmarino, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 120 gr di caprino a tronchetto, 8 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato, sale, peperoncino in polvere, paprika dolce q.b. Procedimento – Sbucciate, fate a rondelle le carote e mettetele a lessare in acqua leggermente salata. 🔗 Leggi su Laverita.info

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