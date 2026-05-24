Crollo dell' imprenditoria giovanile tradizionale negli ultimi dieci anni

Negli ultimi dieci anni, il numero di imprese giovanili attive nella provincia di Padova è diminuito da 7.000 a circa 4.000, registrando una riduzione di circa il 43%.

Negli ultimi 10 anni le imprese giovanili attive nella provincia di Padova sono calate complessivamente da 7.355 a 6.060 unità. Nel periodo sono andate perse 1.295 imprese pari ad una flessione del 17,6%, più marcata rispetto al calo del totale delle imprese, pari al 7,0%. Il fenomeno riguarda. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Nick Molnar: Building and Selling Afterpay for $39 Billion, and joining Block

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