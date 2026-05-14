Semeraro Rilegno | Oltre 1 mln di imballaggi rigenerati negli ultimi dieci anni

Negli ultimi dieci anni, il volume di imballaggi in legno rigenerati ha superato il milione di tonnellate, rispetto alle 700mila registrate dieci anni fa. Questa crescita indica un aumento della pratica di riutilizzo e riciclo di materiali legnosi nel settore degli imballaggi. La cifra include tutte le quantità di legno recuperato e rigenerato per essere riutilizzato. La gestione sostenibile di questi materiali viene monitorata da enti e aziende del settore, che si impegnano a migliorare le pratiche di riciclo.

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