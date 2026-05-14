Semeraro Rilegno | Oltre 1 mln di imballaggi rigenerati negli ultimi dieci anni
Negli ultimi dieci anni, il volume di imballaggi in legno rigenerati ha superato il milione di tonnellate, rispetto alle 700mila registrate dieci anni fa. Questa crescita indica un aumento della pratica di riutilizzo e riciclo di materiali legnosi nel settore degli imballaggi. La cifra include tutte le quantità di legno recuperato e rigenerato per essere riutilizzato. La gestione sostenibile di questi materiali viene monitorata da enti e aziende del settore, che si impegnano a migliorare le pratiche di riciclo.
Milano, 14 mag.(Adnkronos) - “Uno degli indicatori più positivi è la rigenerazione e il riutilizzo degli imballaggi in legno, che in dieci anni sono passati da 700mila tonnellate a oltre un milione. Se consideriamo che l'Italia acquista il 90% del legno all'estero, parliamo di una quantità significativa di materiale che viene ripreso dal mercato, rigenerato e reintrodotto, in piena linea con i nuovi regolamenti europei sugli imballaggi”. Sono le parole di Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno, intervenendo oggi a Milano a ‘Il valore del legno, come l'economia circolare disegna il futuro', un appuntamento organizzato dal Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno in Italia (Rilegno) al Salone d'Onore di Triennale Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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