Fissata la data per il confronto Trecento a rischio alla Electrolux Lunedì tavolo tra Mimit e azienda

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata stabilita la data di un incontro tra il Ministero delle Imprese e l’azienda Electrolux, coinvolta in una situazione di crisi che mette a rischio circa trecento posti di lavoro. L’appuntamento si terrà lunedì e si svolgerà davanti ai cancelli dello stabilimento, uno dei principali del settore tra il Saronnese e il Milanese. La tensione si fa sentire nella zona, dove si intensificano le preoccupazioni per il futuro della fabbrica e dei lavoratori coinvolti.

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Clima sempre più pesante in città. Davanti ai cancelli Electrolux, uno dei più importanti poli industriali tra il Saronnese e il Milanese, cresce la paura per il futuro. Non solo quello della fabbrica, ma di centinaia di famiglie. Dopo l’annuncio della multinazionale svedese di 1.700 esuberi in Italia su circa 4.500 dipendenti complessivi, lo stabilimento di Solaro è finito al centro della tempesta. Qui lavorano 700 persone e il timore concreto è che possano essere a rischio fino a 200 posti, oltre al mancato rinnovo di oltre cento contratti a termine. Nei giorni scorsi operai, impiegati e rappresentanti sindacali hanno incrociato le braccia e sfilato in corteo per protestare contro quello che molti definiscono l’inizio di uno smantellamento produttivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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