Volley serie B | a Sciacca arriva l’Aquila Bronte Scalia chiamata ad alzare l’asticella del rendimento

Domani al Palatenda Roccazzella di Sciacca si gioca la XVIII giornata del girone H di Serie B di volley tra la squadra locale e l’Aquila Bronte. La partita si preannuncia di alto livello e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa stagione. La gara vede in campo le due formazioni pronte a darsi battaglia per punti e posizioni in classifica.

La corazzata etnea è la seconda forza del campionato, in piena corsa per il primo posto insieme al Vibo Valentia, a soli due punti dalla capolista Corigliano Match di altissimo livello domani al Palatenda Roccazzella per la XVIII giornata del girone H di Serie B. La Scalia Volley Sciacca, alle ore 17, ospiterà la corazzata Aquila Bronte, seconda forza del campionato e in piena corsa per il primo posto insieme al Vibo Valentia, a soli due punti dalla capolista Corigliano. Gli etnei, costruiti per vincere, vantano un organico di grande qualità e hanno pagato solo un paio di passi falsi inattesi. Tra le loro fila, a guidare la regia, ci sarà anche il palleggiatore saccense Alessandro Ribecca, un motivo in più per rendere la sfida ancora più sentita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Volley, battaglia da cinque set: Scalia Sciacca chiude l'andata con una vittoriaNel palatenda Roccazzella gremito in ogni ordine di posto, Scalia Sciacca Volley conquista una prestigiosa vittoria al tie-break contro il forte...

Lo Scalia Volley Sciacca è chiamato a reagire: con il Lamezia bisogna tornare a sorridereIl gruppo guidato da Tani Frinzi Russo ha lavorato con intensità e determinazione per ritrovare brillantezza e continuità Scalia Volley Sciacca torna...

