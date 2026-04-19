Dumar | Oggi la tecnologia permette di fare un album con un iPhone ma la musica resta un lavoro artigianale L’ai? Un’occasione per alzare l’asticella E se non succede si verrà sostituiti

Dumar ha affermato che oggi la tecnologia consente di creare un album musicale utilizzando un iPhone, ma ha sottolineato che la musica rimane un lavoro artigianale. Ha aggiunto che l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità per migliorare la qualità del lavoro, anche se ha avvertito che in assenza di innovazione si rischia di essere sostituiti. Nel frattempo, il dj e produttore Mattia Del Moro ha curato l’impianto sonoro della mostra INSIEME, inserita nel progetto Archivio Italia di Vanity Fair, che unisce design, artigianato e cultura del fare.

Il progetto Archivio Italia celebra l’artigianato. «Sì. Già durante il sopralluogo è emersa proprio l’idea del processo, del fatto di mettere in luce tutto il necessario per raggiungere il risultato da apprezzare, guardare e ammirare. Un aspetto coincidente col mio approccio musicale». Cioè? «Mi ha sempre affascinato di più il processo del fare musica rispetto al raggiungimento dell’obiettivo finale». Possiamo definirla un artigiano del suono? «Sicuramente sì. Ho fatto vari passaggi prima di arrivare a questa consapevolezza. Anche relativamente al lavoro». Che cosa intende dire? «Sono più in studio e meno sui palcoscenici. Seguo meno cose da artista, facendo musica con e per altri, gestendo anche il suono.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dumar: «Oggi la tecnologia permette di fare un album con un iPhone, ma la musica resta un lavoro artigianale. L’ai? Un’occasione per alzare l’asticella. E se non succede, si verrà sostituiti» Notizie correlate Mondiali di ciclocross. Rebecca Gariboldi lasciata a casa: "Alzare l’asticella non è servito»Anche quest’anno Rebecca Gariboldi seguirà i mondiali di ciclocross dal suo divano di casa. Boosta a Verona racconta come la tecnologia cambia musica e lavoro«La funzione è semplice, la variabile non c’è», cantavano nel 2011 i Subsonica giocando con le parole prese in prestito dal linguaggio matematico per...