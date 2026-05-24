Nella partita tra Cremonese e Como, Fabregas non ha potuto schierare Nico Paz, mentre Giampaolo non ha potuto utilizzare Sanabria. In difesa, Smolcic è favorito per coprire Diao sulla fascia destra. In attacco, i grigiorossi hanno confermato Vardy e altri giocatori. La formazione e le scelte sono state influenzate da assenze e infortuni, senza ulteriori variazioni rispetto alle ultime indicazioni.

La notte del Como profuma di Champions. Prendersi l’ultimo pezzetto, come lo chiama Fabregas, non è una formalità. Allo Zini, la tana della Cremonese, ci sarà un clima rovente, con i grigiorossi costretti a vincere e a tendere un orecchio a Lecce, dove un mancato successo dei ragazzi di Di Francesco contro il Genoa significherebbe salvezza. In caso di pareggio dei grigiorossi e sconfitta dei pugliesi, invece, Cremonese e Lecce finirebbero allo spareggio. Nemmeno il Como ha il destino nelle proprie mani: per qualificarsi alla coppa dalle grandi orecchie deve vincere e sperare che si verifichi anche uno dei quattro seguenti scenari: sconfitta di almeno una tra Roma e Milan; vittoria del Milan e pareggio della Roma; pareggio del Milan e vittoria di Roma e Juventus; pareggio di Roma e Milan e vittoria della Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Como, le ultime: Fabregas senza Nico Paz, Giampaolo perde Sanabria

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