A due giorni dalla partita contro la Cremonese, sono emersi aggiornamenti sulle condizioni di Nico Paz. La squadra ha tenuto una conferenza stampa durante la quale Fabregas ha parlato della preparazione in vista della sfida, senza fornire dettagli specifici sulle condizioni del giocatore. La squadra si sta concentrando sugli ultimi allenamenti prima dell’incontro, ma non sono stati resi noti eventuali dubbi sulla presenza di Paz in campo. La partita si avvicina e l’attenzione resta sulla forma dei principali protagonisti.

In vista di quest'ultima giornata di Serie A, la domanda dei fantallentori è principalmente la stessa: Nico Paz ha smaltito l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box la scorsa settimana? Nel consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita, Fabregas si è focalizzato proprio sulle condizioni dell'argentino, il quale proverà fino alla fine a esserci contro la Cremonese, domenica sera. Il tecnico, inoltre, ha parlato dei grandi passi avanti di Douvikas e Smolcic, diventati di partita in partita sempre più importanti. Ecco, nel dettaglio, le parole dello spagnolo. "Se è al 5% della condizione, giocherà. Scherzi a parte, non voglio spaventare Scaloni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, le ultime sulle condizioni di Nico Paz in vista della Cremonese

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