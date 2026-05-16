Como infortunio per Nico Paz | salta il Parma Le ultime da Fabregas
Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Parma, l’allenatore della squadra ha annunciato che Nico Paz si è infortunato e non sarà disponibile per la sfida. L’assenza del giocatore spagnolo si aggiunge a quella di Fabregas, il cui stato di forma è stato aggiornato dal tecnico. La convocazione per la partita include altri elementi della rosa, mentre i dettagli sul tipo di infortunio e i tempi di recupero non sono stati comunicati ufficialmente. La partita si giocherà nelle prossime ore.
Nel consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita Cesc Fabregas ha annunciato un doppio infortunio per Nico Paz e Valle. L'argentino, alle prese con un problema al ginocchio, salterà la gara contro il Parma e proverà ad esserci in vista dell'ultimo turno di campionato. Stagione finita, invece, per l'esterno, costretto a fermarsi a causa di un problema al flessore. Ecco, nel dettaglio, le parole del tecnico. "Nico Paz si è fatto male al ginocchio e contro il Parma non ci sarà. Ha preso un colpo forte. Se avessimo giocato lunedì una piccola speranza di averlo, forse, ci sarebbe anche stata. Così, invece, è impossibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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