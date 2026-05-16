Como infortunio per Nico Paz | salta il Parma Le ultime da Fabregas

Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Parma, l’allenatore della squadra ha annunciato che Nico Paz si è infortunato e non sarà disponibile per la sfida. L’assenza del giocatore spagnolo si aggiunge a quella di Fabregas, il cui stato di forma è stato aggiornato dal tecnico. La convocazione per la partita include altri elementi della rosa, mentre i dettagli sul tipo di infortunio e i tempi di recupero non sono stati comunicati ufficialmente. La partita si giocherà nelle prossime ore.

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