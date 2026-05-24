Cremonese-Como 90' ad alta tensione | grigiorossi per la salvezza Fabregas per la Champions

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Cremonese e Como si è conclusa dopo 90 minuti di grande tensione. I padroni di casa, in lotta per la salvezza, hanno cercato di ottenere una vittoria, mentre il Como ha difeso il risultato. La squadra di Giampaolo aveva bisogno di vincere e sperava in un risultato favorevole del Lecce per evitare la retrocessione. Fabregas, invece, era concentrato sulla qualificazione in Champions League.

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La squadra di Giampaolo può soltanto vincere e sperare in un risultato favorevole del Lecce per evitare la retrocessione. Douvikas e compagni sognano ancora l'Europa La Cremonese per la salvezza, il Como per il sogno Champions. Si gioca tutto in 90' allo Zini nell'ultima giornata di Serie A: fischio d'inizio domenica alle 20.45. La squadra di Giampaolo ha superato 1-0 l'Udinese lo scorso weekend ed è terzultima con 34 punti, il Lecce è a +1. I grigiorossi si salvano solo se vincono e gli uomini di Di Francesco - che sfidano il Genoa- non trovano i tre punti, oppure se pareggiano e i salentini perdono. Douvikas e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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