Nella partita tra Cremonese e Como, i minuti finali sono stati caratterizzati da un clima di grande tensione. La Cremonese, in lotta per la salvezza, ha cercato di ottenere i tre punti, mentre il Como ha difeso il risultato. La partita è terminata con una vittoria per la squadra di casa, che ora spera in un risultato favorevole del Lecce per evitare la retrocessione. Fabregas, invece, punta alla qualificazione in Champions League.

La squadra di Giampaolo può soltanto vincere e sperare in un risultato favorevole del Lecce per evitare la retrocessione. Douvikas e compagni sognano ancora l'Europa La Cremonese per la salvezza, il Como per il sogno Champions. Si gioca tutto in 90' allo Zini nell'ultima giornata di Serie A: fischio d'inizio domenica alle 20.45. La squadra di Giampaolo ha superato 1-0 l'Udinese lo scorso weekend ed è terzultima con 34 punti, il Lecce è a +1. I grigiorossi si salvano solo se vincono e gli uomini di Di Francesco - che sfidano il Genoa- non trovano i tre punti, oppure se pareggiano e i salentini perdono. Douvikas e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Como, 90' ad alta tensione: i grigiorossi per la salvezza, Fabregas per la Champions

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