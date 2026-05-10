La Cremonese ha battuto il Pisa con un risultato di 3-0, portandosi a un punto dal Lecce, che occupa il quartultimo posto in classifica. La vittoria permette ai grigiorossi di mantenere aperta la possibilità di evitare la retrocessione. La partita si è svolta a Cremona e si è disputata il 10 maggio 2026. Attualmente, la Cremonese è a una lunghezza dal Lecce, che si trova appena sopra in classifica.

Cremona, 10 maggio 2026 - La Cremonese stende il Pisa e spera ancora nella salvezza: il Lecce, quartultimo in classifica, è ora a un punto dai grigiorossi. Nella domenica pomeriggio del 36^ turno di Serie A, gli uomini di Giampaolo hanno trionfato con il punteggio di 3-0 allo stadio Zini. I gol di Vardy al 31', Bonazzoli al 51' e Okereke all'86' hanno messo al tappeto i toscani, che si sono boicottati da soli con una doppia espulsione pesantissima. La squadra di Hiljiemark è infatti rimasta in dieci al 23' per l'espulsione di Bozhinov e in nove al 57' per quella di Loyola. La compagine di Marco Giampaolo resta così ancora aggrappata alla speranza salvezza grazie a questi tre punti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese-Pisa 3-0, grigiorossi a -1 dal Lecce. La salvezza è ancora possibile

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