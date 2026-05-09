Una proposta di legge presentata a Treviso mira a modificare le responsabilità penali per i minorenni sotto i 14 anni. La proposta riguarda l’introduzione di nuove pene e misure alternative per i giovani coinvolti in atti di violenza o danneggiamenti, con l’obiettivo di intervenire in modo più mirato. L’iniziativa nasce da un’associazione locale, che ha evidenziato la necessità di aggiornare le norme esistenti per rispondere alle problematiche delle baby gang.

? Punti chiave Come cambierebbero le pene per i ragazzi sotto i 14 anni?. Perché questa proposta nasce proprio da un'associazione di Treviso?. Quali conseguenze avrà il nuovo disegno di legge sulla sicurezza urbana?. Chi dovrà decidere se abbassare l'età della responsabilità penale?.? In Breve Iniziativa presentata da Demma per affrontare reati commessi da minori sotto i 14 anni.. Servizio giornalistico curato da Francesca Bozza su proposta dell'associazione Furti in Corso.. Il fenomeno delle baby gang colpisce anche i centri provinciali come Treviso.. La proposta mira a ridefinire il confine tra non imputabilità e capacità di intendere.. A...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baby gang: proposta di legge su responsabilità minori a Treviso

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Aggressione a Treviso

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