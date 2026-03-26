Teatro | a Trecate arriva il musical Rent

Da novaratoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo alle 21, al Teatro Silvio Pellico di Trecate si terrà la rappresentazione del musical

Sabato 28 marzo, alle 21, al Teatro Silvio Pellico di Trecate va in scena il musical "Rent". Sul palco, la compagnia teatrale 7 Pari."Rent" racconta la storia di un gruppo di giovani artisti e musicisti poveri che vivono nell'East Village di New York alla fine degli anni '80, alle prese con la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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