Oggi Kevin De Bruyne è tornato a giocare dopo quasi cinque mesi di assenza. Il calciatore belga aveva subito un infortunio e aveva trascorso un lungo periodo lontano dal campo, che si è fatto sentire sui risultati della sua squadra. La sua presenza in campo rappresenta un momento importante per il team, che attendeva con ansia il suo ritorno.

Oggi è senza dubbio il giorno dell’esaltazione di Kevin De Bruyne. Il talento belga è ritornato in campo dopo mesi di assenza che si sono fatti sentire e si sono resi ancora più evidenti col suo rientro. La Gazzetta scrive: “Il talento non si allena. Inutile girarci intorno: c’è un Napoli con De Bruyne e uno senza. E la gara col Lecce può diventare un moltiplicatore di rimpianti: dove sarebbe oggi il Napoli se Kevin non fosse rimasto fuori per quasi cinque mesi? Domanda a cui non sarà mai possibile dare una risposta, però un’idea è possibile farsela”. Il Napoli sembra quasi poter godere di un lusso, la rosa lunga, che non aveva mai avuto in... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dove sarebbe oggi il Napoli se De Bruyne non fosse rimasto fuori per quasi cinque mesi?

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