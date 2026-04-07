L’interista Libero si chiede | Che campionato sarebbe stato con De Bruyne e Anguissa sempre disponibili?

L’interista Libero si interroga su come sarebbe andato il campionato se De Bruyne e Anguissa fossero stati sempre disponibili. Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Milan, salendo al secondo posto in classifica. Nel frattempo, si discute all’interno della tifoseria interista su come avrebbe potuto cambiare la stagione se il tecnico avesse potuto contare su tutti i giocatori in forma, evitando infortuni di lunga durata.

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan portandosi al secondo posto. E nel mondo interista ci si chiede come sarebbe stato questo campionato, se il tecnico Antonio Conte avesse avuto tutti i giocatori a disposizione senza infortuni lunghi, a cominciare da Kevin De Bruyne e Frank Anguissa. Perché gli azzurri, oggi, sono a -7 punti dalla vetta occupata dall’Inter; considerando che mancano sette match alla fine, sono troppi da recuperare, ma nulla è ancora tutto scritto. Napoli secondo, senza De Bruyne e Anguissa per metà stagione. Libero scrive: Il Napoli non molla. Affatto. Si porta a -7 sull’Inter quando mancano, però, soltanto sette puntate alla fine del romanzo scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’interista Libero si chiede: “Che campionato sarebbe stato con De Bruyne e Anguissa sempre disponibili?” Leggi anche: Vergara, la Gazzetta ci fa il pistolotto: speriamo che ora con Anguissa e De Bruyne, non torni in panchina Leggi anche: Il Mattino: “Con De Bruyne e Anguissa è subito un’altra squadra” Argomenti più discussi: Il calcio riparte dopo il disastro azzurro: l'Inter trema, Milan e Napoli per rimontare; Women, alle 15 si gioca Inter-Lazio; Libero – Inter, la recente crisi spaventa la piazza. Chivu prova a scacciare i fantasmi; Lautaro dice no al riposo: niente giorno libero, ma il rientro è a un passo. Cateno De Luca. . A modo mio … tema libero … fino ad un certo punto Milazzo: Pippo Vinci - Pippo Pensa - Pippo Muto - PIPPO PERDE! per formalizzare la vostra candidatura contattateci: Messina 352 0423896 barcellona Pozzo di Gotto 347 4007226 - facebook.com facebook Alle 11:00 c’è la Primavera! Ingresso libero Seguila LIVE sslazio.it/it/lazio-style… sslazio.it/it/lazio-style… #LazioNapoli #AvantiLazio x.com