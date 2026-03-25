Il governo ha deciso di proseguire senza modifiche nella propria linea, portando alle dimissioni del sottosegretario e del capo di gabinetto del ministro della Giustizia. La decisione è stata annunciata dopo che entrambi hanno deciso di lasciare i loro incarichi. La leadership ha inoltre intensificato le richieste nei confronti di un'altra dirigente del ministero, coinvolta in una vicenda legale.

Meloni volta pagina. Se il governo tira dritto e non ha intenzione di fermare la propria azione, si dimettono il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Un epilogo che era già nell'aria nella serata di lunedì e che ha soltanto preso forma lo scorso pomeriggio, dopo una lunga riunione col Guardasigilli. A comunicarlo lo stesso esponente del governo: «Ho sempre combattuto – scrive il politico nativo di Gattinara - la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni volta pagina: Bartolozzi e Delmastro fanno un passo indietro. Pressing su Santanché

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