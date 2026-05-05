Basket B | i playoff di due anni fa furono dolorosi Venerdì si comincia Con Fidenza corsi e ricorsi storici L’Adamant vuole riscattare il 2024

Venerdì sera alla Bondi Arena si svolge il primo incontro dei playout di Basket B, con l’Adamant che affronta Fidenza alle ore 20.30. La serie servirà a decidere quale squadra resterà in categoria per la prossima stagione. I precedenti playoff di due anni fa sono ancora vivi nella memoria, e quest’anno l’Adamant punta a dimenticare le delusioni passate e a conquistare la salvezza.

Si avvicina l’esordio playout dell’Adamant, che venerdì sera alla Bondi Arena (ore 20.30) ospiterà Fidenza nel primo atto della serie che determinerà la permanenza in categoria. I biancazzurri, dopo un weekend di riposo, sono tornati in palestra ieri pomeriggio per preparare la doppia sfida casalinga – venerdì e domenica – in meno di 48 ore che potrà già indirizzare la contesa. Ferrara parte favorita, inutile dirlo, sia per il vantaggio del fattore campo che per la profondità ed il talento di un roster che sulla carta appare ben più strutturato di quello fidentino, pieno zeppo di giovanissimi che tra l’altro, in questi giorni, si giocheranno pure l’accesso alle finali nazionali di Under 19 Eccellenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket B: i playoff di due anni fa furono dolorosi. Venerdì si comincia. Con Fidenza corsi e ricorsi storici. L’Adamant vuole riscattare il 2024 Notizie correlate Basket, Adamant bocciata all'esame di Latina: due quarti buoni, poi il crollo finaleDura venti minuti la partita dell’Adamant contro Latina, troppo poco per pensare di portare a casa i due punti contro una squadra che nel secondo... Leggi anche: Basket serie B. Incredibile Adamant: Pellicano è ko. E anche Pierotti fa un’ecografia Una raccolta di contenuti Basket B: i playoff di due anni fa furono dolorosi. Venerdì si comincia. Con Fidenza corsi e ricorsi storici. L’Adamant vuole riscattare il 2024Si avvicina l’esordio playout dell’Adamant, che venerdì sera alla Bondi Arena (ore 20.30) ospiterà Fidenza nel primo atto della ... sport.quotidiano.net Basketball B: The playoffs two years ago were painful. They begin Friday. With Fidenza, history repeats itself. Adamant wants to redeem itself in 2024.Adamant's playout debut is approaching, as they host Fidenza on Friday evening at the Bondi Arena (8:30 p.m.) in the first leg of the ... sport.quotidiano.net