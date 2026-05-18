Corriere dello Sport | Conte-Napoli aria d’addio | Sarri Italiano e Allegri tra i possibili eredi

A Pisa si respira un’aria di cambiamenti imminenti nel mondo del calcio, con voci che indicano un possibile addio tra l’allenatore e il club. Secondo fonti vicine, la decisione potrebbe essere imminente e aprire la strada a nuovi scenari. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti ci sono ex tecnici di successo, ma ancora non ci sono annunci ufficiali. La situazione resta in evoluzione, con i tifosi e gli addetti ai lavori che seguono con attenzione gli sviluppi.

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"> PISA — La sensazione, adesso, è sempre più forte. Antonio Conte e il Napoli sembrano destinati a separarsi al termine della stagione, nonostante un contratto ancora valido fino al 2027 e una qualificazione Champions appena conquistata. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il confronto decisivo tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis sarebbe già avvenuto lontano dai riflettori, nella massima riservatezza, esattamente come desiderava l’allenatore salentino. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’annuncio ufficiale arriverà soltanto dopo l’ultima gara contro l’Udinese, ma gli indizi raccolti nelle ultime ore sembrano ormai orientati verso l’addio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, aria d’addio: Sarri, Italiano e Allegri tra i possibili eredi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, romanzo nazionale tra Conte e Allegri” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli alla resa del Conte. Sarri sullo sfondo” Più Malen, meno Milan Napoli, Conte può chiuderla Barça campione, Arsenal quasi Questa la prima pagina del Corriere dello Sport dell’11 maggio x.com Corriere dello Sport: Conte-Napoli, il futuro resta un rebus: Il presidente conosce già il mio pensieroPISA — La Champions League è finalmente aritmetica, il secondo posto è a un passo, ma a Napoli il tema dominante resta inevitabilmente il futuro di Antonio Conte. Dopo il netto successo contro il Pisa ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, altro match point Champions: Conte difende il secondo postoIl Napoli si prepara a vivere un’altra notte decisiva nella corsa Champions League. Dopo il pesante ko interno contro il Bologna, gli azzurri avranno subito una nuova occasione per chiudere aritmetica ... napolipiu.com