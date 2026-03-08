Inter ecco Luis Henrique prima del derby | Per vincere dobbiamo essere più cattivi

Luis Henrique, calciatore dell'Inter, ha rilasciato una dichiarazione a 'DAZN' prima del derby contro il Milan. Ha sottolineato la necessità di essere più cattivi in campo per ottenere il risultato desiderato. La partita si avvicina e l’attaccante brasiliano si prepara a scendere in campo con questa mentalità. Il match è in programma nelle prossime ore.

Luis Henrique, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla gara di stasera: "Vogliamo vincere perché è una partita molto importante per noi e per il Milan. Dobbiamo essere più cattivi per cercare la vittoria". Sui duelli in fascia: "Io ho lavorato tanto per essere qui e aiutare l'Inter. Devo andare forte a livello fisco oggi, sono pronto". Sulla concorrenza con Dumfries: "Mi stimola perché lui è un grande giocatore per noi e sono felice che sia tornato bene per aiutare l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Inter, la probabile formazione nerazzurra: Sommer Bisseck Akanji Bastoni Luis Henrique Barella Zielinski Mkhitaryan Dimarco Bonny Esposito x.com

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito - facebook.com facebook