Corriere dello Sport – Retroscena Frattesi l’epilogo è scontato | sarà un’estate con il telefono in mano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la stagione di Davide Frattesi si è conclusa con poche presenze e nessun gol segnato. Ha disputato trenta partite, accumulando complessivamente 1084 minuti in campo. La sua performance è stata considerata deludente, portando a ipotizzare un’estate in cui il centrocampista potrebbe essere molto cercato, anche se il suo futuro rimane ancora incerto.

2026-04-24 08:55:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Trenta partite giocate, con la miseria di 1084 minuti collezionati, e zero gol segnati danno forse soltanto in parte l’idea di quanto sia stata deludente la stagione di Davide Frattesi. Un percorso cominciato sì con i problemi fisici, l’intervento d’ernia a cui si era sottoposto in estate e un percorso di rientro pieno di complicazioni, ma anche con il beneficio della fiducia incassata dal nuovo allenatore che lo aveva convinto a restare a Milano. L’ex Sassuolo sarebbe dovuto diventare il grimaldello di Cristian Chivu, l’uomo in grado di spaccare le partite all’occorrenza e anche di piazzarsi sulla trequarti in caso di un cambio di modulo che in realtà poi all’Inter non è mai avvenuto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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