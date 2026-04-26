Juventus i convocati per il Milan | la decisione di Spalletti su Yildiz e Vlahovic Recuperano in tre la lista completa

La Juventus ha annunciato i convocati per la partita contro il Milan, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526. L'allenatore Luciano Spalletti ha deciso chi schierare, recuperando tre giocatori rispetto alle ultime partite. La lista completa dei convocati è stata comunicata e sarà determinante per le scelte in vista del match serale, molto atteso dagli appassionati di calcio italiani.

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