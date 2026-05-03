La Juventus ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. Tra i giocatori disponibili, ci sono alcuni assenti ancora infortunio, mentre sono stati confermati in campo alcuni nomi chiave. La decisione sulla partecipazione di Thuram, Yildiz e Vlahovic verrà comunicata nelle prossime ore. La squadra di Spalletti si avvicina a questa sfida con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica.

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© Calcionews24.com - Juventus, i convocati per il Verona: la decisione su Thuram, Yildiz e Vlahovic. Restano in due ai box, la lista di Spalletti

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