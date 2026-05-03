Juventus i convocati per il Verona | la decisione su Thuram Yildiz e Vlahovic Restano in due ai box la lista di Spalletti
La Juventus ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. Tra i giocatori disponibili, ci sono alcuni assenti ancora infortunio, mentre sono stati confermati in campo alcuni nomi chiave. La decisione sulla partecipazione di Thuram, Yildiz e Vlahovic verrà comunicata nelle prossime ore. La squadra di Spalletti si avvicina a questa sfida con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica.
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