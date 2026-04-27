Colleferro Weekend del 25 Aprile controlli straordinari dei Carabinieri Un arresto denunce e patenti ritirate

Nel fine settimana del 25 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno intensificato i controlli nel territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Durante le operazioni sono state identificate numerose persone e controllati vari veicoli. Un uomo è stato arrestato, mentre altre persone sono state denunciate. Inoltre, sono stati ritirati diversi documenti di guida per violazioni delle norme stradali.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Weekend del 25 Aprile, controlli straordinari dei Carabinieri. Un arresto, denunce e patenti ritirate Notizie correlate Leggi anche: Benevento, controlli dei Carabinieri nel weekend: denunce, sequestri e patenti ritirate Raffica di denunce e patenti ritirate: come sono andati i controlli dei carabinieri nel weekend di PasquaSono otto le persone finite nei guai dopo essere state fermate dai militari dell'Arma per i consueti controlli su strada. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lavori sulle tratte per Roma: stop a treni Regionali e Intercity nel ponte della Festa della Liberazione; Juniores Interprovinciali. Campionati alle ultime battute: il programma del weekend. Dalla focaccia al salame, le sagre e gli eventi del weekend del 25 aprile in ItaliaPer l’intero weekend della Festa della Liberazione si susseguono sagre, feste ed eventi folkloristici, ricostruzioni storiche e celebrazioni di ogni sorta. I nostri consigli. siviaggia.it Meteo: Weekend festivo del 25/26 Aprile, egemonia dell'Anticiclone su tutta l'Italia, gli aggiornamentiDopo una prima parte della settimana che sarà in gran parte dominata da una tipica instabilità primaverile, a partire da Giovedì 23 Aprile, ma soprattutto nel weekend del 25/26 Aprile potremo godere d ... ilmeteo.it Gli appuntamenti del weekend del Rugby Mirano #NoiSiamoLaRugbyMirano #RugbyMirano57 - facebook.com facebook