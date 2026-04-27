Salsomaggiore maxi controlli dei carabinieri | 2 attività sanzionate 7 denunce e 9 patenti ritirate

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno svolto un servizio di controllo straordinario sul territorio. Durante l’operazione sono state sanzionate due attività, sette persone sono state denunciate e sono state ritirate nove patenti di guida. L’intervento ha avuto come obiettivo principale la prevenzione e il contrasto di reati e irregolarità.