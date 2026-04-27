Salsomaggiore maxi controlli dei carabinieri | 2 attività sanzionate 7 denunce e 9 patenti ritirate
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno svolto un servizio di controllo straordinario sul territorio. Durante l’operazione sono state sanzionate due attività, sette persone sono state denunciate e sono state ritirate nove patenti di guida. L’intervento ha avuto come obiettivo principale la prevenzione e il contrasto di reati e irregolarità.
Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati, con particolare attenzione alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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