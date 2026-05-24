Conto da 46 euro non pagato sushi bar pubblica sui social 2 clienti ' sbadati'

Notizia in breve

Un ristorante di Aversa ha pubblicato sui social due post per segnalare un episodio accaduto all’interno del locale. In particolare, viene riferito che due clienti avrebbero lasciato un conto di 46 euro non saldato. La comunicazione sui social network è stata fatta dal locale stesso, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale o sulle azioni intraprese per recuperare la somma.