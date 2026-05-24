Conto da 46 euro non pagato sushi bar pubblica sui social 2 clienti ' sbadati'
Un ristorante di Aversa ha pubblicato sui social due post per segnalare un episodio accaduto all’interno del locale. In particolare, viene riferito che due clienti avrebbero lasciato un conto di 46 euro non saldato. La comunicazione sui social network è stata fatta dal locale stesso, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale o sulle azioni intraprese per recuperare la somma.
Un conto da 46 euro non pagato e un appello pubblico affidato ai social network. È quanto denunciato dal locale “Nori Sushi” di Aversa attraverso due post pubblicati sulla propria pagina Facebook, nei quali viene segnalato un episodio avvenuto all’interno del ristorante.Secondo quanto riferito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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