Dopo la diffusione del video della fuga dal sushi i tre clienti tornano a saldare il conto

Dopo la diffusione del video che mostrava la fuga dal ristorante, i tre clienti sono tornati per saldare il conto. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione di molti, si è conclusa con il loro ritorno al locale, dove hanno pagato quanto dovuto. Nei giorni precedenti, i clienti erano usciti senza pagare, dicendo di voler fumare una sigaretta, ma poi non avevano più fatto ritorno. La scena si è conclusa con il pagamento del conto e la fine della vicenda.

Mozzo. Alla fine sono tornati indietro per pagare il conto. Si chiude così, con un epilogo dai toni quasi surreali, la vicenda dei tre clienti che nei giorni scorsi erano fuggiti dal Moon Sushi di Mozzo senza saldare il conto, allontanandosi dal locale con la scusa di uscire a fumare una sigaretta. La pubblicazione sui social delle immagini della videosorveglianza si è rivelata decisiva. “A quanto pare la sigaretta più lunga della storia è finalmente finita”, hanato con ironia i titolari del locale su Facebook. “I ragazzi che erano ‘evaporati’ l’altra sera sono tornati a trovarci per regolarizzare la posizione. Erano solo andati a prendere una boccata d’aria, molto, molto lontano”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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