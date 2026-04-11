Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha parlato della sua esperienza dopo aver sbagliato un rigore contro la Bosnia nella finale playoff, che ha impedito all’Italia di qualificarsi ai Mondiali. Il calciatore ha raccontato di essersi sentito “sotto terra” dopo quell’errore, fatica a capire cosa fosse successo in quel momento. Si tratta di un episodio che ha segnato la sua stagione e il suo percorso nel calcio internazionale.

Francesco Pio Esposito è uno dei calciatori reduci dalla delusione del terzo Mondiale consecutivo che salterà l’Italia; il giovane attaccante dell’Inter ha anche fallito un rigore contro la Bosnia in finale playoff. L’intervista al Corriere della Sera. Le parole di Pio Esposito. Lei sa di essere “cattivo”? “ Il sangue del rione Cicerone di Castellammare di Stabia credo di portarlo sempre con me: la famosa cazzimma mi ha portato qui, dalla B alla Champions. Ci vuole tanto coraggio per non buttarsi giù e far vedere che ci stai. All’inizio piangevo ogni notte per tornare a casa. Ero un bambino con molta rabbia, irascibile, sia a scuola che in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pio Esposito: “Dopo il rigore fallito ero sotto terra, non riuscivo a capire cosa fosse successo”

Pio Esposito: "Io pompato? Nessuno mi ha regalato nulla. Dopo il rigore in Bosnia ero sotto terra, poi..."“Avevo lo sguardo fisso in un punto e non riuscivo a capire che cosa fosse successo, ero sotto terra.

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Pio Esposito: Dopo il rigore fallito ero sotto terra, non riuscivo a capire cosa fosse successoFrancesco Pio Esposito ha raccontato cosa ha provato dopo il rigore fallito contro la Bosnia in finale playoff per i Mondiali. ilnapolista.it

Pio Esposito: Ero sotto terra dopo il rigore fallito con l'Italia, ma ne tirerò altri. Mai detto di essere un fenomeno o di valere 100 milioniPio Esposito torna sul rigore sbagliato in Bosnia, dove l'Italia ha perso la finale dei playoff, fallendo la qualificazione ai Mondiali 2026. calciomercato.com

“Non riuscivo a metabolizzare”: PIO ESPOSITO TORNA SUL RIGORE DI ZENICA Le parole del bomber dell’Inter al ‘Corriere della Sera’, dai momenti precedenti al rigore e la responsabilità presa fino all’errore Esposito non si è però nascosto, parlando - facebook.com facebook

Nice interview with Pio Esposito in today's edition of Repubblica x.com