Pronostico Napoli-Udinese | Conte si congeda con una vittoria

Domenica si disputa la partita tra Napoli e Udinese, valida per la trentottesima giornata di Serie A. La gara si svolge in un contesto in cui il tecnico del Napoli potrebbe concludere la sua esperienza con una vittoria. Sono disponibili statistiche, notizie sulle probabili formazioni e informazioni su come seguire l’incontro in diretta tv e streaming. La partita rappresenta un momento conclusivo della stagione per le due squadre e si gioca in un clima di attesa per il risultato finale.

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Napoli-Udinese è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Due anni possono bastare, poi è il tempo di cambiare aria. Antonio Conte, salvo clamorosi colpi di scena che all’orizzonte non pare ce ne possano essere, saluterà il Napoli dopo la partita contro l’Udinese in programma domenica pomeriggio. E lo vuole fare nel migliore dei modi, con una vittoria. Gli azzurri con l’affermazione a Pisa della scorsa settimana hanno conquistato il pass per la prossima Champions League. Un obiettivo raggiunto, anche se per via dei molti infortuni avuti in stagione il Napoli non ha mai potuto difendere davvero il titolo conquistato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Udinese: Conte si congeda con una vittoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trentottesima giornata basket Eurolega 2025/26: Bologna si congeda con una vittoria, Milano cade ad AteneGià eliminate da tempo, Virtus ed Olimpia chiudono la loro stagione continentale rispettivamente con una vittoria e una sconfitta. Napoli, a Pisa una vittoria con vista sul futuro. Ma (forse) non per ConteNapoli, 18 maggio 2026 - Festa solo rimandata doveva essere e festa solo rimandata è stata: dopo la sconfitta con il Bologna, al Napoli continuavano... Napoli-Udinese, le probabili formazioni: le scelte di Conte per l'ultima di Serie ANapoli-Udinese, 38ª giornata di Serie A al Maradona: azzurri per blindare il secondo posto, ma i riflettori sono sull'ultima di Conte con i partenopei ... tuttonapoli.net SKY - Napoli, grigliata d'addio per Antonio Conte prima dell'ultimo match contro l'UdineseUn momento di squadra prima dell'ultimo atto. Nel centro sportivo del Napoli è andata in scena una speciale grigliata organizzata per omaggiare Antonio Conte, che si appresta a chiudere la sua avventu ... napolimagazine.com