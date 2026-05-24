Al termine della partita tra Napoli e Udinese, Antonio Conte e il presidente del club hanno tenuto una conferenza stampa. Durante l'incontro, è stato annunciato un aggiornamento ufficiale sul futuro del tecnico. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi nel comunicato.

Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Udinese. Davanti ai giornalisti, è arrivato l’annuncio ufficiale sul futuro del tecnico leccese e della panchina partenopea. Dopo giorni di voci e rumors, la decisione è stata annunciata in diretta dai diretti protagonisti. Conte e De Laurentiis, svelata la decisione sul futuro: l’annuncio in conferenza. ADL: Dopo la gara col Bologna cos’ è successo? Può capitare a tutti di avere un momento di forte delusione e quindi probabilmente Antonio Conte in quel momento ha detto “ma forse è una piazza che pretende troppo da me. Io sono bravissimo ma non posso fare miracoli”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte e De Laurentiis in conferenza: arriva l’annuncio ufficiale sul futuro

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ANTONIO CONTE CONFERENZA POST NAPOLI MILAN:SIAMO UNA SQUADRA DIFFICILE DA BATTERE...

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