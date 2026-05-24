Durante l'intervista pre-partita, Antonio Conte ha affermato che il campionato è stato caratterizzato da molte azioni significative, che però sono state probabilmente sottovalutate. Ha commentato la stagione sottolineando l'importanza di alcuni episodi, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante la trasmissione di Dazn, in vista della partita tra Napoli e Udinese.

Intervenuto nel pre-partita di Napoli-Udinese, Antonio Conte ha così parlato a Dazn. Le parole di Conte. Quanto è importante chiudere al secondo posto? “È importante ottenere un risultato positivo, che sia l’ultima giornata non conta: bisogna scendere in campo per raggiungere l’obiettivo”. Prima che tu arrivassi a Napoli ci siamo incontrati. Ti ho raccontato delle emozioni che si provano a Napoli “L’ho detto post Pisa: bisogna stare qui per capire cosa è Napoli e cosa rappresenta il Napoli per il popolo. Ambiente molto forte e passionale, dove tutto viene esaltato al massimo e a volte diventa più difficile che in altre piazze. Devi gestire l’ambiente, non è semplice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “È stato un campionato in cui sono state fatte cose importanti, forse troppo sottovalutate”

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