Tensione tra De Laurentiis e Conte? Ombre sul futuro

Da settimane si parla di tensioni tra il presidente e l’allenatore del Napoli, ma solo recentemente la questione ha ripreso spazio sui media. Le dichiarazioni pubbliche del presidente hanno riacceso il dibattito sul rapporto tra le due figure. La situazione ha generato attenzione e discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, lasciando aperti diversi scenari sul futuro della squadra.

Il clima in casa Napoli resta teso attorno al futuro di Antonio Conte. Dopo mesi di silenzio, la questione è tornata al centro del dibattito, alimentata dalle recenti dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve sul proprio destino, mentre la società spinge per avere chiarezza in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le parole del presidente non sarebbero state accolte positivamente da Conte. L’allenatore, infatti, sarebbe rimasto sorpreso dall’uscita pubblica del numero uno azzurro, che ha deciso di esporsi dopo un lungo periodo di riservatezza. Tra le parti sembrava esserci una sorta di accordo tacito, un “patto del silenzio” volto a evitare tensioni mediatiche.🔗 Leggi su Dailynews24.it

BOMBA DEL GIORNO: CONTE SI È DIMESSO LA VERITÀ SHOCK SUL NAPOLI!

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