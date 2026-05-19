Conte-Napoli è finita | il tecnico ha comunicato la sua decisione già un mese fa

Antonio Conte non ricoprirà più il ruolo di allenatore del Napoli. La decisione è stata comunicata dallo stesso tecnico circa un mese fa, e ora, grazie a un tweet di un giornalista, la notizia viene data per ufficiale. La separazione tra Conte e il club è definitiva. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle ragioni di questa scelta o ai prossimi passaggi. La notizia si conferma dopo le indicazioni pubblicate sui social e le dichiarazioni precedenti.

E con il tweet di Romano, ora possiamo dire che è realmente finita. Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli. Conte-Napoli: è finita Riporta Romano: "Antonio Conte ha deciso di LASCIARE il Napoli alla fine della stagione, è finita. Conte ha preso la sua decisione e ha informato il presidente De Laurentiis già un mese fa. Non ci sarà alcuna penale d’uscita: Conte lascerà senza buonuscita e senza aver ancora raggiunto un accordo con un altro club." . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

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