Conte-Napoli è finita | il tecnico ha comunicato la sua decisione già un mese fa
Antonio Conte non ricoprirà più il ruolo di allenatore del Napoli. La decisione è stata comunicata dallo stesso tecnico circa un mese fa, e ora, grazie a un tweet di un giornalista, la notizia viene data per ufficiale. La separazione tra Conte e il club è definitiva. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle ragioni di questa scelta o ai prossimi passaggi. La notizia si conferma dopo le indicazioni pubblicate sui social e le dichiarazioni precedenti.
E con il tweet di Romano, ora possiamo dire che è realmente finita. Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli. Conte-Napoli: è finita Riporta Romano: "Antonio Conte ha deciso di LASCIARE il Napoli alla fine della stagione, è finita. Conte ha preso la sua decisione e ha informato il presidente De Laurentiis già un mese fa. Non ci sarà alcuna penale d’uscita: Conte lascerà senza buonuscita e senza aver ancora raggiunto un accordo con un altro club." . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A
Sullo stesso argomento
Infortunio Salah, buone notizie per il Liverpool: la sua stagione non è già finita! Il comunicatoCalciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Gravina torna a parlare: «Non sono stato...
Leggi anche: L'Italia ha negato agli Usa la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo
Romano: Conte-Napoli, è finita! Saluterà con rammarico, la verità sulla buonuscita x.com
Fabrizio Romano: ANTONIO CONTE LASCIA IL NAPOLI, È FINITA. Decisione dello stesso allenatore presa giá da un mese, quando Conte l’ha comunicata al presidente De Laurentiis con cui rimane in ottimi rapporti. Nessuna buonuscita, neanche una discu facebook
Conte dopo il pareggio del Napoli contro il Como 0-0: Siamo contenti del punto e della partita. Il Como non gioca con un portiere. Butez è un calciatore che gioca in porta, molto difficile da pressare. Se vede il passaggio, sei nei guai. reddit
Conte, con il Napoli è finita. Pronto il ritorno alla Juventus?Antonio Conte lascia il Napoli e torna alla Juventus? Una è una notizia, l'altra una clamorosa voce che potrebbe presto concretizzarsi. Il tecnico azzurro, dopo due anni a Castel Volturno, avrebbe inf ... adnkronos.com
Conte sul mercato! Addio Napoli, ok di De Laurentiis: l’annuncio e il sostitutoIl futuro del tecnico salentino sembrerebbe ormai lontano dalla panchina del club partenopeo. Sullo sfondo l'ipotesi di un possibile ritorno: la situazione ... tuttosport.com