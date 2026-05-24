Coni Umbria Moscatelli vince per soli 2 voti | testa a testa decisivo
Moscatelli ha ottenuto la vittoria con un margine di due voti in più rispetto all'avversario, in un risultato che ha deciso la direzione della nuova gestione. La differenza minima potrebbe influenzare le decisioni sulla composizione della squadra incaricata di portare avanti la riforma sportiva. Non sono stati comunicati i nomi dei membri che faranno parte del team, né dettagli sulle strategie future. La vittoria è stata decisa da un verdetto molto stretto.
? Punti chiave Come influirà lo scarto di soli due voti sulla nuova gestione?. Chi comporrà la squadra di Moscatelli per affrontare la riforma sportiva?. Quali risorse economiche arriveranno alle piccole società dilettantistiche umbre?. Come cambierà la gestione delle infrastrutture sportive nelle province regionali?.? In Breve Moscatelli ha ottenuto 27 preferenze contro le 25 di Andrea Arena.. La giunta include Umbro Brutti, Gianni Antonelli, Fabio Pantalla e Carla Carnevali.. Obiettivi prioritari riguardano riforma sportiva, sostegno economico e valorizzazione impianti regionali.. Giancarlo Pagiotti, Laura Silei e Antonello Menconi completano il nuovo team tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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