Coni Umbria Moscatelli vince per soli 2 voti | testa a testa decisivo

Notizia in breve

Moscatelli ha ottenuto la vittoria con un margine di due voti in più rispetto all'avversario, in un risultato che ha deciso la direzione della nuova gestione. La differenza minima potrebbe influenzare le decisioni sulla composizione della squadra incaricata di portare avanti la riforma sportiva. Non sono stati comunicati i nomi dei membri che faranno parte del team, né dettagli sulle strategie future. La vittoria è stata decisa da un verdetto molto stretto.