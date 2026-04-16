Conferma docente di sostegno 2026 27 le scuole hanno l’obbligo di informare le famiglie

Per il prossimo anno scolastico, le famiglie degli studenti con disabilità potranno richiedere la conferma del docente di sostegno anche per il 202627. Le scuole sono tenute a fornire informazioni riguardo a questa possibilità, in modo che i genitori possano fare le scelte necessarie. La procedura si applica a tutte le istituzioni scolastiche coinvolte e riguarda la conferma del personale dedicato agli alunni con bisogni educativi speciali.

Anche per il prossimo anno scolastico 202627 le famiglie degli alunni con disabilità potranno richiedere la conferma del docente di sostegno. Ogni scuola ha l’obbligo di informare i genitori di questa procedura e predisporre le modalità con cui possono presentare istanza. Ne sono coinvolti gli insegnanti che nel corso di quest'anno hanno un contratto a t.d. al 30 giugno o 31 agosto su posto di sostegno. L'articolo Conferma docente di sostegno 202627, le scuole hanno l’obbligo di informare le famiglie.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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