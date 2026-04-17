Superfici condonate il consiglio di Stato ci ripensa | pienamente legittimo ristrutturare le opere sottoposte a condono

Il Consiglio di Stato ha rivisto la propria posizione riguardo alle superfici condonate, affermando che è pienamente legittimo procedere alla ristrutturazione delle opere già soggette a condono. Pur riconoscendo l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali differenti, il collegio ha basato la decisione sull’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo. La decisione rappresenta una modifica rispetto al precedente indirizzo, senza coinvolgere aspetti procedurali o di fatto diversi.

Il Collegio, pur dando atto dell’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, afferma – anche alla luce dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 3802001 – che un immobile condonato acquisisce piena legittimità edilizia-urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi ammes.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Superfici condonate, il consiglio di Stato ci ripensa: pienamente legittimo ristrutturare le opere sottoposte a condono Notizie correlate Brentino, lo stop è legittimo. Anche il Consiglio di Stato dà ragione al ComuneLo stop del Comune al conferimento di marmettola all’ex cava del Brentino è legittimo. Piazza Cavour, il Consiglio di Stato conferma: “Legittimo l’annullamento del contratto, area da liberare”Si chiude, almeno sul piano della giustizia amministrativa, la lunga vicenda dei box interrati di piazza Cavour. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Superfici condonate, il Consiglio di Stato ci ripensa; Tornano pienamente legittime e ristrutturabili le opere condonate, interviene Consiglio di Stato n. 2848/2026; Porti termometro del caos energetico globale; Per la design economy 295mila imprese e fatturato da 31 mld in Europa. Superfici condonate, il Consiglio di Stato ci ripensaCon la sentenza del 9 aprile 2026, n. 2848, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi in ordine alla possibilità di trasformare superfici condonate. In particolare, il Collegio ... msn.com Superfici condonate, il Consiglio di Stato ci ripensa requadro.com/superfici-cond… via @Requadro2 x.com