Regione Campania rispunta il condono edilizio | è negli emendamenti di Forza Italia al bilancio
Nella Regione Campania, tra gli emendamenti presentati da Forza Italia al bilancio, spunta nuovamente la proposta di riaprire i termini per il condono edilizio del 2003. La questione riguarda specificamente la possibilità di regolarizzare alcune pratiche edilizie attraverso questa misura. La proposta è contenuta in uno degli emendamenti inseriti nel documento di bilancio regionale.
Tra gli emendamenti ce n'è uno di Forza Italia che ripropone in Campania la riapertura dei termini per il condono berlusconiano del 2003. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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