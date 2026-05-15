Radio Italia Live - Il Concerto è stasera in piazza Duomo a Milano e in tv | i cantanti i conduttori la scaletta e dove vederlo

Da amica.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si tiene in piazza Duomo a Milano e in televisione l’evento musicale conosciuto come Radio Italia Live - Il Concerto. Si tratta di un appuntamento annuale che dà il via alla stagione musicale italiana, offrendo uno spettacolo gratuito con artisti, conduttori e una scaletta di brani. L’evento si svolge in una delle piazze più famose del mondo, attirando un vasto pubblico presente sul posto e milioni di spettatori da casa. L’evento rappresenta un momento di riferimento per gli appassionati di musica italiana.

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C’è un appuntamento che ogni anno segna l’inizio dell’estate musicale italiana, e lo fa in grande, gratuitamente, con una tra le più belle piazze del mondo come palcoscenico. Stasera, venerdì 15 maggio, in piazza Duomo a Milano c’è Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento gratuito di musica live. Dalle 20.40 sul palco e in tv, dodici tra i nomi più amati della scena pop italiana si esibiranno dal vivo accompagnati da un’orchestra, davanti a migliaia di persone e a milioni di spettatori collegati da casa. Chi non ha il pass per la piazza, può partecipare comodamente dal divano. Radio Italia Live – Il Concerto: dove vederlo. Il via è alle ore 20. 🔗 Leggi su Amica.it

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