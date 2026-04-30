Un Nodo sempre più intricato Legambiente torna alla carica | Con quei soldi si può fare altro

Il dibattito sul Nodo di Perugia si riaccende con nuove dichiarazioni di Legambiente, che critica l’utilizzo delle risorse previste per l’opera, sostenendo che quei fondi potrebbero essere impiegati diversamente. Dopo le prese di posizione di partiti politici e della Regione, che si sono mostrati favorevoli al progetto, sono arrivati anche i commenti di Confindustria e di Avs, che si sono opposti all’intervento. La discussione rimane aperta tra le diverse parti coinvolte.

Botta e risposta. Basta poco a riaccendere il dibattito sul Nodo di Perugia. E dopo i chiarimenti di Pd e Regione (favorevoli all’opera nella sua interezza), la discesa in campo di Confindustria e il no secco di Avs, è ancora il partito dei "contrari" a dire la sua. Nella fattispecie tocca a Legambiente: "L’Umbria è già la regione con più strade pro capite del Centro Italia. Lo dice l’ultimo rapporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 47,3 km di strade regionali e provinciali ogni 10.000 abitanti, più del doppio della media nazionale. Eppure, in questi giorni, diverse dichiarazioni tornano a evocare il Nodo di Perugia come opera strategica e infrastruttura indispensabile per la competitività del territorio".🔗 Leggi su Lanazione.it

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