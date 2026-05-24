con ritmi di vita regolari i mal di testa se ne vanno

Con ritmi di vita regolari, i mal di testa si riducono. Sono più di 200 i tipi di mal di testa riconosciuti, e l’approccio terapeutico include anche trattamenti non farmacologici o mininvasivi. Accanto ai farmaci, si punta a una presa in carico complessiva del paziente, con attenzione a stili di vita e terapie alternative. La struttura ospedaliera utilizza metodi diversi per gestire questa condizione, senza limitarsi ai soli medicinali.

OLTRE 200 TIPI. Accanto ai farmaci è centrale la presa in carico globale del paziente. Al «Papa Giovanni» trattamenti non farmacologici o mininvasivi. Il mal di testa non è tutto uguale. Sotto il termine «cefalea» si nascondono oltre 200 forme diverse, ma nella maggior parte dei casi si tratta di cefalee primarie, come emicrania, cefalea tensiva e cefalea a grappolo. Le cefalee sono infatti tra le patologie più diffuse al mondo e si distinguono in forme primarie, senza una causa organica identificabile, e forme secondarie legate invece a patologie strutturali, metaboliche o infettive. Tra le cefalee primarie, che rappresentano la maggior parte dei casi, l’emicrania è la più invalidante: colpisce circa il 15% della popolazione adulta, con una prevalenza che arriva al 25% tra le donne, soprattutto tra i 35 e i 39 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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