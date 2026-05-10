Il mal di testa cronico Ne soffrono 2000 pratesi I suggerimenti per curarlo

In occasione della Giornata nazionale del mal di testa, il Centro cefalee dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha organizzato un incontro pubblico dedicato alla sensibilizzazione sulla diffusione dell’emicrania. Si stima che circa 2.000 persone nella città siano affette da mal di testa cronico. La manifestazione mira a fornire informazioni sui sintomi e sui possibili approcci terapeutici, coinvolgendo cittadini interessati a conoscere meglio questa condizione.

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In occasione della Giornata nazionale del mal di testa, il Centro cefalee dell’ ospedale Santo Stefano di Prato organizza un incontro divulgativo aperto ai cittadini per sensibilizzare la popolazione sull’ emicrania, una patologia neurologica altamente diffusa e ancora troppo spesso sottovalutata. L’appuntamento si terrà sabato 16 maggio, dalle 11 alle 13, alla Sala Consiliare della Provincia di Prato. L’iniziativa potrà essere seguita anche in streaming sulla piattaforma YouTube della Provincia di Prato. All’incontro parteciperanno il dottor Enrico Grassi, responsabile del Centro cefalee e i medici neurologici dottor Gianluca Avino e dottor Simone Ferretti che affronteranno i fattori scatenanti del mal di testa, le nuove terapie e la presa in carico dei pazienti al Centro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mal di testa cronico . Ne soffrono 2000 pratesi. I suggerimenti per curarlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mal Di Testa: 15 Rimedi Naturali Notizie correlate Mal di testa: cause e metodi per contrastarloTorniamo a parlare di salute, dopo il nostro articolo sulle patologie in crescita tra gli italiani, per parlarti di un altro disturbo molto diffuso:... Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti(Adnkronos) – Oggi, 4 marzo, è il World Obesity Day, la giornata contro l'obesità, una delle principali emergenze di sanità pubblica a livello...