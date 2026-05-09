Pietro Gugliotta, coinvolto nel gruppo della Banda della Uno Bianca, si è tolto la vita nella sua abitazione nel Nord Italia, dove viveva con la famiglia. La notizia è stata resa nota oggi, circa tre mesi dopo il suo decesso avvenuto a gennaio. La sua scomparsa porta alla chiusura di un capitolo legato ai misteri e alle indagini sulla banda che ha segnato la storia criminale italiana degli anni Novanta.

Bologna, 9 maggio 2026 – Pietro Gugliotta se n’è andato: uno dei componenti della Banda della Uno Bianca si è tolto la vita in casa sua, nel Nord Italia, dove da tempo viveva con la sua famiglia, nel gennaio scorso. E con lui se ne vanno anche i misteri della Uno Bianca. Gugliotta è morto ad Arba, in un piccolo paesino della provincia di Pordenone. E non avrebbe spiegato i motivi del suo gesto. Quando fu arrestato, il 25 novembre 1994, confessò di aver preso parte solo a due crimini della Banda della Uno Bianca, due rapine nella provincia di Rimini. Fu condannato a 20 anni di carcere, i giudici tennero conto anche della responsabilità morale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pietro Gugliotta si è tolto la vita: con lui se ne vanno anche i misteri della Uno Bianca

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