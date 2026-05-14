Un uomo è stato condannato all'ergastolo per aver strangolato e successivamente inserito nel frullatore l'ex Miss Svizzera. L'episodio ha attirato l'attenzione per la sua natura estrema e insolita, suscitando sdegno e shock. La vicenda ha portato alla condanna definitiva dell'imputato, che aveva commesso il delitto in circostanze ancora oggetto di indagine. La vicenda ha profondamente segnato le persone coinvolte e ha aperto un dibattito sulla violenza e la tutela delle vittime.

“Ci sono casi che fanno diventare la finzione realtà. Questo caso ha cambiato la nostra realtà “. Con queste parole il giudice Daniel Schmid ha formalizzato la condanna all’ergastolo per Marc Rieben, il 42enne svizzero giudicato colpevole del brutale omicidio e del successivo smembramento della moglie, la 38enne ex finalista di Miss Svizzera Kristina Joksimovic. Il tribunale di Basilea ha chiuso così uno dei casi di cronaca più efferati della storia recente del Paese, culminato con una sentenza che ha respinto totalmente la tesi della legittima difesa avanzata dai legali dell’uomo. “Nessuna sentenza di tribunale può colmare il vuoto lasciato dalla perdita di una persona cara”, ha aggiunto il giudice rivolgendosi ai familiari della vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono casi che fanno diventare la finzione realtà. Questo caso ha cambiato la nostra realtà. Mai visto nulla di simile”: ergastolo per il marito che strangolò e mise nel frullatore l’ex Miss Svizzera

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Multi SubShe Came Back to Destroy the Man Who Betrayed Her!

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