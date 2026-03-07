Al Teatro Città di Massa si celebra un traguardo importante con una mostra dedicata ai 60 anni di attività. L’esposizione ripercorre il percorso storico del teatro attraverso foto, documenti e oggetti che raccontano la sua evoluzione nel tempo. La mostra mette in evidenza l'importanza di conservare la memoria di un luogo che ha rappresentato un punto di riferimento culturale per la comunità locale.

Sessant’anni di applausi, sipari che si alzano e storie raccontate nel dialetto della città. Un pezzo importante della memoria culturale massese torna a vivere nelle Stanze del Teatro Guglielmi con la mostra ’Associazione Teatro Città di Massa-60 anni di ininterrotta attività artistica e magia scenica’, visitabile fino a domani sera con ingresso gratuito. Un viaggio tra ricordi, costumi e fotografie che ripercorre la storia della compagnia teatrale amatoriale più longeva di Massa, capace di attraversare sei decenni senza mai interrompere l’attività. L’esposizione riunisce materiali di scena, premi, attrezzature teatrali di un tempo, locandine storiche e immagini che raccontano un percorso iniziato nel 1966. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Città di Massa. In mostra 60 anni di storia: "Un percorso che tiene in vita la nostra identità"

140 anni di Teatro Guglielmi: Massa celebra il cuore della cittàCentoquaranta anni di storia e un teatro che continua a riempirsi di pubblico. Il Teatro Guglielmi festeggia nel 2026 un anniversario importante con un cartellone speciale tra opera, danza, memoria e ... noitv.it

