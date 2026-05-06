Nei prossimi anni, tra Macerata e Fermo, sono previsti 276 nuovi posti in ambito sanitario, con un incremento previsto entro il 2026. Per chi desidera approfittare di queste opportunità, sarà importante seguire con attenzione i bandi pubblicati dalle strutture sanitarie locali. I profili professionali richiesti riguarderanno principalmente operatori sanitari e personale di supporto, con assunzioni che interesseranno diverse specializzazioni e ruoli.

? Cosa scoprirai Come monitorare i bandi per non perdere i nuovi posti?. Quali profili professionali saranno assunti tra Macerata e Fermo?. Come cambieranno le prove d'esame per i nuovi concorsi?. Dove verranno pubblicati i bandi per il personale sanitario?.? In Breve Macerata riceverà 172 nuovi posti mentre Fermo ne otterrà 104 per il 2026.. Il piano prevede 29 unità dedicate al personale amministrativo per le due province.. Le assunzioni copriranno medici, infermieri, tecnici specializzati e operatori socio sanitari OSS.. Candidature e bandi saranno gestiti tramite i siti delle AST e piattaforma inPA.. La Giunta regionale approva i Piani integrati di attività e organizzazione per il 2026, sbloccando 276 nuovi posti di lavoro nelle Aziende sanitarie territoriali di Macerata e Fermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità nelle Marche: 276 nuovi posti tra Macerata e Fermo nel 2026

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